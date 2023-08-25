Специалист Фомин посоветовал объяснить ребёнку правила поведения за компьютером

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал, как защитить компьютер ребёнка от киберпреступников.

В беседе с «Газетой.Ru» Фомин порекомендовал в первую очередь настроить функцию родительского контроля на компьютере, а также установить на него антивирус.

В случае, если компьютером пользуются несколько членов семьи, специалист советует создать несколько учётных записей.

Кроме того, Фомин советует не хранить документы на рабочем столе, а также минимизировать доступ ребёнка к ним.

«Ребёнок не должен иметь доступ к важным документам, хранящимся на компьютере родителей, чтобы даже по ошибке не отправить его стороннему лицу», — объяснил эксперт.

Кроме того, Фомин рекомендует рассказать ребёнку о правилах поведения в интернете и за компьютером. Например, объяснить, что не стоит доверять информации в интернете, общаться с незнакомыми людьми, а также загружать игры без ведома родителей.

Ранее финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова посоветовала родителям, которые хотят привить своему ребёнку финансовую бережливость, учить этому на личном примере.