Специалист Фомин посоветовал объяснить ребёнку правила поведения за компьютером
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В беседе с «Газетой.Ru» Фомин порекомендовал в первую очередь настроить функцию родительского контроля на компьютере, а также установить на него антивирус.
В случае, если компьютером пользуются несколько членов семьи, специалист советует создать несколько учётных записей.
Кроме того, Фомин советует не хранить документы на рабочем столе, а также минимизировать доступ ребёнка к ним.
«Ребёнок не должен иметь доступ к важным документам, хранящимся на компьютере родителей, чтобы даже по ошибке не отправить его стороннему лицу», — объяснил эксперт.
Кроме того, Фомин рекомендует рассказать ребёнку о правилах поведения в интернете и за компьютером. Например, объяснить, что не стоит доверять информации в интернете, общаться с незнакомыми людьми, а также загружать игры без ведома родителей.
Ранее финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова посоветовала родителям, которые хотят привить своему ребёнку финансовую бережливость, учить этому на личном примере.