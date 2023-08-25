Генпрокуратура России добивается отмены незаконных приговоров украинских судов

Генеральная прокуратура России проводит работу по отмене политически мотивированных приговоров судов Украины в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Следователи установили, что некоторые жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей были признаны виновными за их политические и идеологические убеждения.

Так, по указанию ведомства в суды новых российских регионов поступило 126 представлений об отмене таких приговоров.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала львовского блогера Марьяна Чаву из-за критики в адрес сотрудников военкоматов, выдающих повестки, в своих видео.

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщало, что на Украине возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел о госизмене.