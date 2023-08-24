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Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией

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Врио губернатора Херсонской области предложил президенту России Владимиру Путину возобновить паромную переправу с Турцией на фоне прекращения действия зерновой сделки.
Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией
  • kremlin.ru

«Есть предложение возобновить торговый путь... из Скадовского порта на Чёрном море до Зонгулдака... До Стамбула ходил паром, паромная переправа работала и было более 1,2 тыс. иностранных судозаходов», — сказал он на встрече с Путиным.

Президент заявил, что рассмотрит это предложение.

Также Сальдо во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.

Президент ранее подчеркнул, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.

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