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Четверо взрослых пострадавших в ДТП в Калуге находятся в тяжёлом состоянии

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Четверо из шести взрослых пострадавших в результате аварии в Калуге находятся в тяжёлом состоянии.
Четверо взрослых пострадавших в ДТП в Калуге находятся в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«Из шести госпитализированных взрослых пострадавших четверо — в тяжёлом состоянии, им выполнены или в настоящее время выполняются оперативные вмешательства», — цитирует его ТАСС.

По словам Кузнецова, троих перенаправят в федеральные медцентры на лечение после стабилизации состояния здоровья.

По информации МВД, пострадали 11 человек. Водитель ранее был лишён водительских прав. Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии.

Губернатор Владислав Шапша заявил, что водитель машины находился в наркотическом опьянении.

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