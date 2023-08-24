На площадке МУФ подписали договор о развитии участка бывшей промзоны «Серп и Молот»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Компания, которая займётся редевелопментом участка бывшей промзоны «Серп и Молот» на юго-востоке столицы, была определена по результатам торгов», — отметил Ефимов.
По предварительной оценке, в реорганизацию участка инвестируют около 6 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Москва передала инвесторам 900 га земли для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) за семь лет.