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На площадке МУФ подписали договор о развитии участка бывшей промзоны «Серп и Молот»

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На площадке Московского урбанистического форума подписали договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Серп и Молот», заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На площадке МУФ подписали договор о развитии участка бывшей промзоны «Серп и Молот»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Компания, которая займётся редевелопментом участка бывшей промзоны «Серп и Молот» на юго-востоке столицы, была определена по результатам торгов», — отметил Ефимов.

По предварительной оценке, в реорганизацию участка инвестируют около 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Москва передала инвесторам 900 га земли для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) за семь лет.

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