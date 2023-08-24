Москва передала инвесторам 900 га земли для реализации МаИП за семь лет
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
По его словам, за счёт реализации МаИП развивается современная городская инфраструктура, создаются новые рабочие места. В основном по программе возводят медицинские и образовательные учреждения, спорткомплексы и предприятия.
С 2016 года реализовано 588 таких проектов, уточнил Ефимов.
Городская программа даёт возможность инвесторам получить участок земли без торгов. Договоры заключаются на пятилетний срок.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что объём промышленного производства в столице увеличился почти на 9% по итогам первого полугодия. По его словам, промышленники пользуются городскими мерами поддержки.