Узнать больше

Москва передала инвесторам 900 га земли для реализации МаИП за семь лет

Короткая ссылка
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на полях Московского урбанистического форума заявил, что столичные инвесторы арендовали у города 900 га земли в рамках программы реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) за семь лет.
Москва передала инвесторам 900 га земли для реализации МаИП за семь лет
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

По его словам, за счёт реализации МаИП развивается современная городская инфраструктура, создаются новые рабочие места. В основном по программе возводят медицинские и образовательные учреждения, спорткомплексы и предприятия.

С 2016 года реализовано 588 таких проектов, уточнил Ефимов.

Городская программа даёт возможность инвесторам получить участок земли без торгов. Договоры заключаются на пятилетний срок.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что объём промышленного производства в столице увеличился почти на 9% по итогам первого полугодия. По его словам, промышленники пользуются городскими мерами поддержки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить