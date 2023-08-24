Жителей Москвы пригласили стать волонтёрами в проекте «Город открытий»

Жителям Москвы предложили стать волонтёрами-координаторами в образовательном туристическом проекте «Город открытий», заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Приглашаем к участию в программе москвичей от 18 до 35 лет. Большое значение имеет опыт работы с детьми — например, вожатым или воспитателем. На конкурсной основе эксперты отберут около 100 волонтёров. Они приступят к своим обязанностям уже в октябре», — отметила Сергунина.

По её словам, кандидаты должны пройти собеседование, после чего их пригласят на онлайн-занятия по семи направлениям. Далее запланирован очный брифинг.

Ранее руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева рассказала RT, сколько в России волонтёров, кто они и каковы перспективы их успешной работы в волонтёрских организациях.