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В фонде «Защитники Отечества» рассказали о работе региональных филиалов

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Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва рассказала подробности о работе региональных филиалов. По её словам, власти очень ответственно отнеслись к своему делу.
В фонде «Защитники Отечества» рассказали о работе региональных филиалов
  • РИА Новости

«Всё сделано для того, чтобы работа с бойцами и семьями погибших велась в комфортных условиях», — заявила Цивилёва в беседе с газетой «Взгляд».

По её словам, в помещениях фонда организованы детские комнаты, созданы службы одного окна.

«Сейчас нашими сотрудниками всё чаще становятся участники СВО. У нас трудятся 155 ветеранов», — отметила Цивилёва.

Она также сообщила, что фонд поддерживают другие общественные организации, в том числе Комитет семей воинов Отечества.

Ранее сообщалось, что Центр занятости Ставрополья и фонд «Защитники Отечества» помогут с трудоустройством участникам СВО.

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