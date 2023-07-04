Центр занятости Ставрополья и фонд «Защитники Отечества» помогут с трудоустройством участникам СВО
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.
Специалисты городского кадрового центра готовы оказать помощь вернувшимся домой ставропольчанам: проконсультировать, предложить вакансии или условия для профессиональной переориентации.
Также у бывших участников СВО на базе фонда «Защитники Отечества» есть возможность заключить с муниципалитетом социальный контракт, который расширит их возможности, в том числе и в плане развития собственного бизнеса.
Ранее НСН сообщала, что более 50 тыс. человек побывали на мероприятиях Московской недели предпринимательства.