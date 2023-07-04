Центр занятости Ставрополья и фонд «Защитники Отечества» помогут с трудоустройством участникам СВО

Ставропольский Центр занятости населения окажет содействие в поиске работы бойцам, принимавшим участие в спецоперации на Украине. С этой целью организация начала сотрудничество с фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества», филиал которого открыли в регионе по поручению губернатора края Владимира Владимирова.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

Специалисты городского кадрового центра готовы оказать помощь вернувшимся домой ставропольчанам: проконсультировать, предложить вакансии или условия для профессиональной переориентации.

Также у бывших участников СВО на базе фонда «Защитники Отечества» есть возможность заключить с муниципалитетом социальный контракт, который расширит их возможности, в том числе и в плане развития собственного бизнеса.

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