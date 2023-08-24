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Росрыболовство поручило провести замеры в районе сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

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Росрыболовство поручило провести комплексные мониторинговые исследования в районе сброса технической воды с японской АЭС «Фукусима-1», на которой в 2011 году произошла авария.
Росрыболовство поручило провести замеры в районе сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
  • AFP

«Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил... ВНИРО провести комплексные мониторинговые исследования, с целью оценки состояния водных биологических ресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с атомной электростанции «Фукусима-1», — говорится в сообщении Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

24 августа компания Tokyo Electric Power, оператор АЭС «Фукусима-1», начала сбрасывать воду со станции в океан.

Позднее в МИД Китая потребовали остановить сброс воды с АЭС «Фукусима-1».

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