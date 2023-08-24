Ступино будет развивать сотрудничество с китайским Циндао

Подмосковный городской округ Ступино и город Циндао китайской провинции Шаньдун подписали соглашение о породнённых отношениях.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.

«Ступино — один из крупнейших индустриальных центров Московской области с высоким экономическим потенциалом. Ежегодно на территорию привлекают до 16 млрд рублей инвестиций и создают до 1 тыс. рабочих мест. За последние десять лет в экономику округа вложено более 150 млрд рублей инвестиций», — сказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Соглашение рассчитано на пять лет. Стороны будут сотрудничать в таких сферах, как сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, торговля, наука и техника, культура, образование, спорт, здравоохранение.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области рассказали о перспективах сотрудничества с Китаем.