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Ступино будет развивать сотрудничество с китайским Циндао

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Подмосковный городской округ Ступино и город Циндао китайской провинции Шаньдун подписали соглашение о породнённых отношениях.
Ступино будет развивать сотрудничество с китайским Циндао
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.

«Ступино — один из крупнейших индустриальных центров Московской области с высоким экономическим потенциалом. Ежегодно на территорию привлекают до 16 млрд рублей инвестиций и создают до 1 тыс. рабочих мест. За последние десять лет в экономику округа вложено более 150 млрд рублей инвестиций», — сказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Соглашение рассчитано на пять лет. Стороны будут сотрудничать в таких сферах, как сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, торговля, наука и техника, культура, образование, спорт, здравоохранение.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области рассказали о перспективах сотрудничества с Китаем.

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