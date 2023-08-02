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В Тюменской области рассказали о перспективах сотрудничества с Китаем

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Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь посетил Тюменскую область, где состоялась его рабочая встреча с главой региона Александром Моором.
В Тюменской области рассказали о перспективах сотрудничества с Китаем
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Обсудили возможные пути сотрудничества нашего региона и Китая, с которым у нас самый большой товарооборот среди зарубежных партнёров. Более 100 китайских студентов учатся в тюменских вузах. Считаю, что партнёрские отношения можно и нужно развивать», — сказал Моор.

По его словам, в регионе есть площадки для взаимодействия.

«Ждём гостей из Китая на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023 и Тюменском экспортном форуме. Господин генеральный консул предложил организовать выставку-презентацию КНР в Тюмени. Идея отличная», — отметил губернатор.

Ранее вице-президент Российского союза индустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU заявил, что запуск групповых туристических безвизовых поездок из России позволит Китаю попасть в топ-3 востребованных зарубежных направлений.

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