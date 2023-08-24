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Психоаналитик Смолярчук назвала атмосферу в семье главной мотивацией к учёбе

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Психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, как родителям и детям правильно подготовиться к новому учебному году.
Психоаналитик Смолярчук назвала атмосферу в семье главной мотивацией к учёбе
  • Gettyimages.ru

«Главный мотиватор к учёбе и желанию учиться — атмосфера в семье, настроение родителей. Как они относятся к школе и воспринимают 1 сентября. Соболезнуют они ребёнку или готовятся как к празднику. Если родители соотносят 1 сентября с позитивными эмоциями, это правильно, поддержка ребёнку необходима», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, если ребёнок — интроверт, то атмосфера праздника особенно необходима, а если ребёнок социализированный, то в целом он и сам вольётся в процесс.

«Родители должны показать причину и следствие, для чего ребёнку идти в школу, что он там получит», — отметила Смолярчук.

Как добавила эксперт, есть собрания, которые проходят до учебного года, и учителям можно рассказать об особенностях ребёнка.

Ранее газета «Взгляд» сообщила, что, согласно ВЦИОМ, траты семей на сбор ребёнка в школу в преддверии нового учебного года составили в среднем 43 тыс. рублей.

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