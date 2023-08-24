Автоэксперт Кисенков рассказал о перспективах иранских машин в России

Автоэксперт Василий Кисенков высказался о перспективах иранских автомобилей в России. По его мнению, эти машины смогут занять свою нишу.

«В частности, если говорить про иранского производителя, то он так или иначе всё равно будет пользоваться спросом на российском рынке ввиду той простой причины, что это бюджетный класс. А бюджетный класс всегда будет хорошо покупаться и продаваться», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Как считает Кисенков, несмотря на базовую комплектацию и «простой» мотор, иранские машины будут пользоваться спросом.

Ранее эксперты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» проанализировали сделки по выкупу машин у частных лиц в Москве и Санкт-Петербурге и выяснили, какие иностранные марки чаще всего продавали в этом году.