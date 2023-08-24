Автоэксперт Кисенков рассказал о перспективах иранских машин в России
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«В частности, если говорить про иранского производителя, то он так или иначе всё равно будет пользоваться спросом на российском рынке ввиду той простой причины, что это бюджетный класс. А бюджетный класс всегда будет хорошо покупаться и продаваться», — сказал он в беседе с телеканалом «360».
Как считает Кисенков, несмотря на базовую комплектацию и «простой» мотор, иранские машины будут пользоваться спросом.
Ранее эксперты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» проанализировали сделки по выкупу машин у частных лиц в Москве и Санкт-Петербурге и выяснили, какие иностранные марки чаще всего продавали в этом году.