Специалист Борис заявил, что при явных признаках ОРВИ могут не пустить на самолёт

Эксперт в области иммиграции и создатель компании First Immigration Center Андрей Борис рассказал о причинах для отказа в посадке на борт самолёта.

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт объяснил, что на борт самолёта могут не пустить при неправильно подготовленных документах, например, при просроченных паспортах либо санкциях шенгенской зоны. Борис предупредил, что Финляндия, Польша, Чехия и страны Прибалтики не пускают граждан России через свои границы.

Кроме того, временное ограничение на выезд из страны также влияет на недопуск пассажира на борт. По словам специалиста, это могут быть те, кто допущен к сведениям особой важности или государственной тайне, осуждён за совершение преступления, а также подлежит призыву на военную службу.

«Явные признаки ОРВИ, например насморк и кашель, могут стать реальной причиной не пустить человека на борт или снять с рейса», — добавил Борис.

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