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Специалист Рындина разъяснила особенности чартерных рейсов

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Коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина рассказала об особенностях чартерных рейсов. По её словам, чартеры организуют туроператоры по конкретному направлению в курортный сезон, то есть у них нет постоянного графика.
Специалист Рындина разъяснила особенности чартерных рейсов
  • Gettyimages.ru

«Билеты на чартеры, как правило, значительно дешевле, чем на регулярку, но такая экономия может обернуться самыми разными неожиданностями. Выбирая более дешёвый вариант, надо быть к ним готовым», — заявила Рындина в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, чартеры летают вне расписания, то есть оператор может переносить, объединять или добавлять вылеты.

Как отметила эксперт, на чартерных рейсах кормят пассажиров, но только при полётах продолжительностью более шести часов.

Кроме того, у чартеров невозвратные тарифы, а узнать авиакомпанию и тип самолёта зачастую можно только перед вылетом.

Ранее специалисты сервиса OneTwoTrip дали рекомендации по планированию одиночного путешествия.

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