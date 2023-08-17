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Туристам посоветовали сверяться с рейтингами безопасности при планировании одиночного путешествия

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Специалисты сервиса OneTwoTrip дали рекомендации по планированию одиночного путешествия.
Туристам посоветовали сверяться с рейтингами безопасности при планировании одиночного путешествия
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

«Лучше всего выбирать страны на основе рейтинга безопасности World Risk Index и миролюбия Global Peace Index. В 2023 году к ним относятся Исландия, Дания, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Сингапур и др. Если эти направления вас не интересуют, изучите экономическую и политическую обстановку той страны, куда хотите поехать, и примите взвешенное решение», — отметили эксперты.

Также рекомендуется составить список локаций, запланированных к посещению, забронировать жильё онлайн, продумать путь от аэропорта и между остановочными пунктами.

«В соло-путешествиях роль самого верного друга выпадает вашему смартфону. Позаботьтесь о том, чтобы он был исправен, имел достаточно памяти, установите важные приложения», — говорится в рекомендациях.

Кроме того, желательно подготовить все необходимые документы и их копии в бумажном и электронном виде.

«Постарайтесь узнать как можно больше о традициях, обычаях государства и особенностях менталитета жителей», — добавили специалисты.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН заявил о росте турпотока на Кольский полуостров.

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