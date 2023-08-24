Экономист Каштанова дала советы по составлению первого резюме
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В беседе с Life.ru она отметила, что прежде всего резюме должно привлечь внимание и понравиться работодателю. Как считает Каштанова, можно написать о том, какую пользу кандидат принесёт.
Эксперт также советует включить в резюме курсовые и проектные работы, которые были выполнены за время обучения. Желательно указать тему диплома и базу практики, данные об участии в волонтёрских и студенческих мероприятиях.
Кроме того, стоит привести дополнительные данные — знание иностранных языков, хобби, сертификаты.
Каштанова добавила, что лучше избегать общих фраз и шаблонов о коммуникабельности и стрессоустойчивости.
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