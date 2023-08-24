Уголовное дело возбудили в отношении сбившего людей в Калуге водителя
- РИА Новости
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Прокуратура сообщила, что дело завели по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Утверждается, что расследование происшествия взято на контроль прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в результате аварии в Калуге, где водитель врезался в остановку с людьми, пострадали десять человек, в том числе двое детей.
Момент наезда автомобиля на пешеходов показали на видео.