Уголовное дело возбудили в отношении сбившего людей в Калуге водителя

Прокуратура Калужской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автомобиля, который не справился с управлением и сбил людей в центре Калуги.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Прокуратура сообщила, что дело завели по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Утверждается, что расследование происшествия взято на контроль прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Калуге, где водитель врезался в остановку с людьми, пострадали десять человек, в том числе двое детей.

Момент наезда автомобиля на пешеходов показали на видео.