Минтруд Дагестана произвёл первые выплаты семьям погибших при взрыве в Махачкале

Семьи погибших в результате взрыва возле автозаправочной станции в Махачкале начали получать выплаты из резервного фонда правительства Дагестана.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития республики.

«Минтрудом Дагестана осуществлены первые выплаты семьям погибших в результате взрыва на окраине Махачкалы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время средства будут перечислены всем семьям погибших и пострадавших.

Семьям погибших начислят из резервного фонда республики по 1 млн рублей, пострадавшим — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Басманный суд Москвы ранее арестовал на два месяца Эльдара Насрулаева, обвиняемого по делу о пожаре и взрыве на автозаправочной станции в Махачкале.

В результате взрыва на АЗС в Дагестане пострадали 119 человек, из них 20 — дети.

Погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.