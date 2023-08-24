В Петербурге суд отправил на принудительные работы отрицавшего холокост мужчину

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Алексею Наумову, публиковавшему экстремистские материалы, в которых отрицался холокост и дискредитировался подвиг Зои Космодемьянской.

РИА Новости

Об этом сообщает 78.ru. По данным следствия, Наумов неоднократно публиковал экстремистские материалы. Мужчину отправили на принудительные работы, ему также запретили публиковать материалы в интернете. Наумов признал вину, раскаялся в содеянном.