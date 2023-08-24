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В Петербурге суд отправил на принудительные работы отрицавшего холокост мужчину

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Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Алексею Наумову, публиковавшему экстремистские материалы, в которых отрицался холокост и дискредитировался подвиг Зои Космодемьянской. 
В Петербурге суд отправил на принудительные работы отрицавшего холокост мужчину
  • РИА Новости

Об этом сообщает 78.ru.

По данным следствия, Наумов неоднократно публиковал экстремистские материалы.

Мужчину отправили на принудительные работы, ему также запретили публиковать материалы в интернете. Наумов признал вину, раскаялся в содеянном.

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