В клиниках Дагестана после взрыва остаются 27 человек

В клиниках Дагестана после взрыва в Махачкале остаются 27 человек, среди них восемь детей. Другие 16 пострадавших доставлены в федеральные центры и клиники Москвы.

Об этом сообщил дагестанский Минздрав.

«Пострадавшим, и особенно родственникам погибших и пропавших без вести, необходимо медико-психологическое консультирование, которое проводится силами медицинских психологов республики», — отметило ведомство.

Басманный суд Москвы ранее арестовал на два месяца Эльдара Насрулаева, обвиняемого по делу о пожаре и взрыве на автозаправочной станции в Махачкале.

В результате взрыва на АЗС в Дагестане пострадали 119 человек, из них 20 — дети.

Погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.