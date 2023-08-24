В клиниках Дагестана после взрыва остаются 27 человек
- РИА Новости
Об этом сообщил дагестанский Минздрав.
«Пострадавшим, и особенно родственникам погибших и пропавших без вести, необходимо медико-психологическое консультирование, которое проводится силами медицинских психологов республики», — отметило ведомство.
Басманный суд Москвы ранее арестовал на два месяца Эльдара Насрулаева, обвиняемого по делу о пожаре и взрыве на автозаправочной станции в Махачкале.
В результате взрыва на АЗС в Дагестане пострадали 119 человек, из них 20 — дети.
Погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.