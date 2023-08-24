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Архив Севастополя возобновляет приём личных материалов жителей

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Архив Севастополя возобновляет работу по формированию фондов личного происхождения. Таким образом, жители могут передать свои фотографии, документы и другие материалы, связанные с историей и развитием города.
Архив Севастополя возобновляет приём личных материалов жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Принимаются как оригиналы, так и цифровые копии материалов.

«Та часть архивного фонда, то историческое наследие, которое мы с вами будем формировать сегодняшним днём, — очень важно для того, чтобы будущие поколения сумели прийти и узнать, как же всё это было в наше время», — заявила начальник отдела информации и использования документов архива Севастополя Снежана Канаева.

Ранее сообщалось, что главархив Москвы открыл доступ к семейным документам священнослужителей, живших в XVIII и XIX веках. Ознакомиться с ними можно в онлайн-сервисе «Моя семья».

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