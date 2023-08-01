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Главархив выложил семейные документы священников XVIII—XIX веков

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Главархив Москвы открыл доступ к семейным документам священнослужителей, живших в XVIII и XIX веках. Ознакомиться с ними можно в онлайн-сервисе «Моя семья».
Главархив выложил семейные документы священников XVIII—XIX веков

В скором времени документы также появятся на портале «Поиск по архивам», передаёт НТВ.

Благодаря новым документам москвичи получили дополнительные источники для изучения истории своих семей.

«В январе этого года мы расширили возможности «Моей семьи» и создали платформу «Поиск по архивам», которая стала ещё удобнее в использовании, ведь там достаточно вбить в поисковую строку имя предка, после чего искусственный интеллект подберёт все доступные документы», — прокомментировала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что в столичных центрах госуслуг при содействии Главархива прошла выставка «Университеты Москвы».

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