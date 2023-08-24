В Татарстане пассажиропоток на речном транспорте увеличился на 95%
- РИА Новости
Об этом информирует «Реальное время».
«Наша задача была довести количество пассажиров в год с 330 тыс., мы на сегодня имеем, до 500 тыс., до полумиллиона пассажиров,» — отметил Ханифов.
По его словам, пассажиропоток на речном транспорте увеличился почти вдвое.
Министр прогнозирует в 2023 году достижение планки по пассажиропотоку в Татарстане.
Ранее сообщалось, что аэропорт Казани обслужил почти 2,3 млн пассажиров за январь — июнь 2023 года.