В Татарстане пассажиропоток на речном транспорте увеличился на 95%

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на пресс-конференции заявил, что в республике пассажиропоток на речном транспорте увеличился на 95% по сравнению с 2022 годом.

Об этом информирует «Реальное время».

«Наша задача была довести количество пассажиров в год с 330 тыс., мы на сегодня имеем, до 500 тыс., до полумиллиона пассажиров,» — отметил Ханифов.

По его словам, пассажиропоток на речном транспорте увеличился почти вдвое.

Министр прогнозирует в 2023 году достижение планки по пассажиропотоку в Татарстане.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани обслужил почти 2,3 млн пассажиров за январь — июнь 2023 года.