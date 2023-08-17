Аэропорт Казани обслужил более двух миллионов пассажиров за полгода

Аэропорт Казани обслужил почти 2,3 млн пассажиров за январь — июнь 2023 года.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Внутренними рейсами воспользовались более 1,7 млн человек, международными — почти 600 тыс.

Среди самых популярных направлений по России — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Новосибирск, среди международных — Анталья, Стамбул, Дубай, Душанбе и Хургада.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта Волгограда в январе — июле 2023 года достиг 884 091 человека, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022-го.