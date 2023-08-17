Аэропорт Казани обслужил более двух миллионов пассажиров за полгода
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Внутренними рейсами воспользовались более 1,7 млн человек, международными — почти 600 тыс.
Среди самых популярных направлений по России — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Новосибирск, среди международных — Анталья, Стамбул, Дубай, Душанбе и Хургада.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта Волгограда в январе — июле 2023 года достиг 884 091 человека, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022-го.