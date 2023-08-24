Самолёт Сочи — Екатеринбург совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
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«Самолёт сообщил о нештатной ситуации в полёте и запросил экстренную посадку», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что судно удалось благополучно посадить в аэропорту Минеральных Вод.
Ранее сообщалось, что самолёт Сочи — Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы.
Находившийся на борту руководитель столичного управления Росздравнадзора Роман Курынин оказал первую помощь девушке и запустил её сердце.