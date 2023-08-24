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Самолёт Сочи — Екатеринбург совершил экстренную посадку в Минеральных Водах

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Самолёт, выполнявший рейс Сочи — Екатеринбург, подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.
Самолёт Сочи — Екатеринбург совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
  • Gettyimages.ru

«Самолёт сообщил о нештатной ситуации в полёте и запросил экстренную посадку», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что судно удалось благополучно посадить в аэропорту Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что самолёт Сочи — Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы.

Находившийся на борту руководитель столичного управления Росздравнадзора Роман Курынин оказал первую помощь девушке и запустил её сердце.

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