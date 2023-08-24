Жителю Тюмени вынесли приговор по делу о ДТП, повлёкшем смерть его жены
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Двигаясь со скоростью около 90 км/ч по одной из улиц областного центра, подсудимый с целью совершения обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся в попутном с ним направлении автомобилем Lada Granta, который в последующем совершил наезд на нежилое строение», — сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что после аварии виновный покинул место ДТП.
Также суд постановил на два года и десять месяцев лишить мужчину права управления транспортными средствами.
Ранее сообщалось, что водителя фуры из Дагестана приговорили к 5,5 года колонии-поселения за ДТП, в котором погибли три человека, в Волгоградской области.