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Жителю Тюмени вынесли приговор по делу о ДТП, повлёкшем смерть его жены

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Суд вынес приговор жителю Тюмени — виновнику ДТП, в котором погибли его жена и ещё один человек, водитель другого автомобиля. Он проведёт десять лет в исправительной колонии общего режима.
Жителю Тюмени вынесли приговор по делу о ДТП, повлёкшем смерть его жены
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Двигаясь со скоростью около 90 км/ч по одной из улиц областного центра, подсудимый с целью совершения обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся в попутном с ним направлении автомобилем Lada Granta, который в последующем совершил наезд на нежилое строение», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что после аварии виновный покинул место ДТП.

Также суд постановил на два года и десять месяцев лишить мужчину права управления транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что водителя фуры из Дагестана приговорили к 5,5 года колонии-поселения за ДТП, в котором погибли три человека, в Волгоградской области.

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