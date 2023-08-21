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Водителя фуры приговорили к 5,5 года колонии за ДТП в Волгоградской области

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Водителя фуры из Дагестана приговорили к 5,5 года колонии-поселения за ДТП, в котором погибли три человека, в Волгоградской области.
Водителя фуры приговорили к 5,5 года колонии за ДТП в Волгоградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло год назад на трассе Р-228 в Волгоградской области.

Водитель фуры Mercedes выехал на встречную полосу со скоростью 87 км/ч, превысив разрешённую скорость практически в два раза. Фуры протаранила два автомобиля — Ford и BMW. В аварии погибли водитель Ford и его супруга, а также пассажирка BMW.

Вину мужчина не признал.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области суд отстранил от работы участкового полицейского Карасукского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК России (оставление в опасности). Предполагается, что мужчина скрылся с места ДТП, в котором пострадала шестилетняя девочка.

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