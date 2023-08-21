Водителя фуры приговорили к 5,5 года колонии за ДТП в Волгоградской области
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
В ведомстве отметили, что ДТП произошло год назад на трассе Р-228 в Волгоградской области.
Водитель фуры Mercedes выехал на встречную полосу со скоростью 87 км/ч, превысив разрешённую скорость практически в два раза. Фуры протаранила два автомобиля — Ford и BMW. В аварии погибли водитель Ford и его супруга, а также пассажирка BMW.
Вину мужчина не признал.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области суд отстранил от работы участкового полицейского Карасукского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК России (оставление в опасности). Предполагается, что мужчина скрылся с места ДТП, в котором пострадала шестилетняя девочка.