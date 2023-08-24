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Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»

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Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским самолётом «Посейдон» над Баренцевым морем.
Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Национальный центр управления обороной России (НЦУО). 

Отмечается, что 24 августа над акваторией Баренцева моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российской границе.

Для недопущения нарушения границы в воздух поднялся МиГ-31 сил ПВО Северного флота. 

Воздушная цель была идентифицирована как самолёт Р-8А «Посейдон» норвежских ВВС.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — заявили в НЦУО.

Нарушений границы не допущено.

В июне российские Су-27 сопроводили самолёт и истребители ВВС Великобритании над Чёрным морем.

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