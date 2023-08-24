Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»

Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским самолётом «Посейдон» над Баренцевым морем.

Об этом информирует Национальный центр управления обороной России (НЦУО).

Отмечается, что 24 августа над акваторией Баренцева моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российской границе.

Для недопущения нарушения границы в воздух поднялся МиГ-31 сил ПВО Северного флота.

Воздушная цель была идентифицирована как самолёт Р-8А «Посейдон» норвежских ВВС.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — заявили в НЦУО.

Нарушений границы не допущено.

В июне российские Су-27 сопроводили самолёт и истребители ВВС Великобритании над Чёрным морем.