Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»
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Об этом информирует Национальный центр управления обороной России (НЦУО).
Отмечается, что 24 августа над акваторией Баренцева моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российской границе.
Для недопущения нарушения границы в воздух поднялся МиГ-31 сил ПВО Северного флота.
Воздушная цель была идентифицирована как самолёт Р-8А «Посейдон» норвежских ВВС.
«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — заявили в НЦУО.
Нарушений границы не допущено.
В июне российские Су-27 сопроводили самолёт и истребители ВВС Великобритании над Чёрным морем.