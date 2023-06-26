Российские Су-27 сопроводили самолёт и истребители ВВС Великобритании над Чёрным морем

Российские истребители Су-27 в целях недопущения нарушения госграницы сопроводили самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Чёрным морем.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27... При приближении российских истребителей иностранные военные самолёты выполнили разворот от государственной границы», — говорится в сообщении Минобороны России.

В мае два российских истребителя сопроводили над акваторией Балтийского моря два бомбардировщика В-1В ВВС США, приблизившиеся к границе России.

По данным оборонного ведомства, полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушений госграницы России не допущено.