Российские Су-27 сопроводили самолёт и истребители ВВС Великобритании над Чёрным морем
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27... При приближении российских истребителей иностранные военные самолёты выполнили разворот от государственной границы», — говорится в сообщении Минобороны России.
В мае два российских истребителя сопроводили над акваторией Балтийского моря два бомбардировщика В-1В ВВС США, приблизившиеся к границе России.
По данным оборонного ведомства, полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушений госграницы России не допущено.