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Российские Су-27 сопроводили самолёт и истребители ВВС Великобритании над Чёрным морем

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Российские истребители Су-27 в целях недопущения нарушения госграницы сопроводили самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Чёрным морем.
Российские Су-27 сопроводили самолёт и истребители ВВС Великобритании над Чёрным морем
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27... При приближении российских истребителей иностранные военные самолёты выполнили разворот от государственной границы», — говорится в сообщении Минобороны России.

В мае два российских истребителя сопроводили над акваторией Балтийского моря два бомбардировщика В-1В ВВС США, приблизившиеся к границе России. 

По данным оборонного ведомства, полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушений госграницы России не допущено.

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