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В рамках МУФ в Гостином Дворе состоится ярмарка «Москва — добрый город»

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В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе состоится ярмарка изделий «Москва — добрый город».
В рамках МУФ в Гостином Дворе состоится ярмарка «Москва — добрый город»
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

Ярмарка станет первым в России государственным агрегатором онлайн-магазинов некоммерческих организаций.

На ярмарках представят свои изделия жители Москвы с ограниченными возможностями здоровья.

В 2023 году «Москва — добрый город» состоится во второй раз. На ярмарке работают более 1,3 тыс. специалистов, при этом людьми с ограниченными возможностями здоровья было изготовлено более 50 тыс. подарков.

Ранее сообщалось, что на МУФ в «Лужниках» с 22 по 27 августа пройдёт ярмарка школьной одежды.

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