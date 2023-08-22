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Столичные производители представят товары на ярмарке школьной одежды в «Лужниках»

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На Московском урбанистическом форуме (МУФ) в «Лужниках» с 22 по 27 августа пройдёт ярмарка школьной одежды.
Столичные производители представят товары на ярмарке школьной одежды в «Лужниках»
  • РИА Новости

На ней представят более 100 моделей брюк, блузок, джемперов, юбок и других вещей для школы, передаёт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие проведут на площадке «Сделано в Москве» на Фестивальной площади во время тематической недели «Семья».

Фестиваль «Сделано в Москве» проходит в рамках МУФ с 1 августа по 10 сентября 2023 года. На нём представлены товары и услуги более 400 столичных производителей — участников программы правительства Москвы по поддержке локальных брендов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что с января по апрель 2023 года в Москве произвели на 32% больше одежды, чем за аналогичный период 2022-го.

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