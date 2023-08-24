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На участие в образовательном проекте «Лидеры Удмуртии» направили 58 заявок

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На участие в образовательном проекте «Лидеры Удмуртии» было направлено 58 заявок от молодых людей. На данный момент регистрация продолжается.
На участие в образовательном проекте «Лидеры Удмуртии» направили 58 заявок
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Лидеры Удмуртии» — проект про возможности. Развить свою идею, познакомиться с единомышленниками и стать частью большого сообщества таких же инициативных людей. А ещё — получить предложение о работе от партнёров проекта», — рассказала руководитель Центра управления регионом Удмуртии Татьяна Шумихина.

В рамках конкурса участники смогут дистанционно пройти обучение в сфере медиа и управления.

Ранее сообщалось, что в Москве состоится бесплатный образовательный интенсив «ОФ.ФЕР» для соискателей в возрасте от 18 до 35 лет.

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