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Силы ПВО России сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

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Российские средства ПВО около 22:00 мск сбили два украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Силы ПВО России сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
  • РИА Новости

«Сегодня около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Два украинских БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области», — говорится в заявлении министерства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что российская сторона не намерена игнорировать роль спецслужб Запада, предоставляющих Киеву информацию для атак беспилотников на объекты в стране.

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