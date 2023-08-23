Рогов заявил, что в ЧВК «Вагнер» ему подтвердили гибель Пригожина

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ЧВК «Вагнер» ему подтвердили гибель бизнесмена Евгения Пригожина.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Только что общался с выдающимися «музыкантами». Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина», — заявил Рогов.

Ранее в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

По предварительным данным МЧС, десять находившихся на борту человек погибли.

Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.

Согласно данным сервиса Flightradar24, второй самолёт, предположительно, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину, изменил курс и вернулся в Москву.