Турэксперт Арутюнов заявил о росте интереса россиян к Южной Корее

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов прокомментировал ситуацию с зарубежными направлениями для российских туристов.

«Основной статистической загадкой этого сезона будет, сколько туристов получит Турция. Лихорадочный был сезон, цены взлетали, потом понижались. Есть направления, которые массово потеряли туристов — Греция, Испания, Кипр. Есть страны, которые получили заслуженное количество — те же страны Ближнего Востока», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, выстрелили такие направления, как Южная Корея. Как отметил эксперт, «на хороших тонах» оказалась и Африка.

Ранее представители сервисов OneTwoTrip и «Туту.ру» рассказали RT, куда осенью (в бархатный сезон) россияне смогут отправиться в путешествие с наибольшей экономической выгодой. В числе подобных направлений — Вологда, Магас, Минск, Псков, Хакасия, Алтай и Светлогорск.