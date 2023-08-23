Узнать больше

Губернатор Тверской области взял на контроль происшествие с крушением самолёта

Короткая ссылка
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию вокруг крушения гражданского самолёта в Тверской области.
Губернатор Тверской области взял на контроль происшествие с крушением самолёта
  • РИА Новости

«23 августа в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Cитуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя», — сообщила его пресс-служба.

Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и МЧС.

В Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

На борту было десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Росавиация сообщила, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить