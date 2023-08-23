Губернатор Тверской области взял на контроль происшествие с крушением самолёта

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию вокруг крушения гражданского самолёта в Тверской области.

«23 августа в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Cитуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя», — сообщила его пресс-служба.

Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и МЧС.

В Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

На борту было десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Росавиация сообщила, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин.