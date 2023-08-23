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Подозреваемому по делу об отравлении шаурмой во Владимире назначили домашний арест

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Житель Московской области, подозреваемый в оказании услуг ненадлежащего качества, которые привели к отравлению шаурмой более 100 человек во Владимире, отправлен под домашний арест.
Подозреваемому по делу об отравлении шаурмой во Владимире назначили домашний арест
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте Ленинского районного суда Владимира.

Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина отправится под домашний арест на два месяца, мера будет действовать до 18 октября 2023 года включительно.

21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 107 человек.

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