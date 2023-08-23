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СК возбудил дело против директора аквапарка в Астрахани, где утонул ребёнок

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против директора развлекательного комплекса в Астрахани, в котором утонул четырёхлетний ребёнок.
СК возбудил дело против директора аквапарка в Астрахани, где утонул ребёнок
  • РИА Новости

Об этом сообщило СУСК России по Астраханской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении директора развлекательного комплекса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России», — говорится в заявлении.

Сообщается, что мальчик скатился с горки в бассейн, глубина которого превышала его рост, и не смог выплыть своими силами.

По мнению СК, директор не обеспечил оперативное реагирование на происшествие и нарушил требования госстандарта, согласно которому аттракцион должен находиться под постоянным наблюдением инструктора.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства происшествия и продолжает расследование.

22 августа сообщалось, что четырёхлетний мальчик погиб в астраханском аквапарке «Парк Планета».

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