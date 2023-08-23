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Туроператоры зафиксировали снижение спроса россиян на пятизвёздочные отели

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Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.
Туроператоры зафиксировали снижение спроса россиян на пятизвёздочные отели
  • Gettyimages.ru

«На начало июня у нас 70% отелей в Турции были пятизвёздочные отели, то сейчас их бронируют уже 50%», — уточнил Арзуманов.

По его словам, «спрос среднего сегмента идёт на удешевление»

Он также уточнил, что из-за этого туроператоры начали просить у отелей скидки.

Ранее историк Александр Снегуров, заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук, рассказал в беседе с RT заявил, что отдых школьников в бархатный сезон не повлияет на успеваемость.

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