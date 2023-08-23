В Ингушетии погибла делавшая селфи на краю водопада туристка из Пятигорска
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Об этом информирует МЧС Ингушетии.
По данным спасательного ведомства, днём 23 августа женщина 1961 года рождения во время похода решила сделать селфи возле Ляжгинского водопада.
В процессе фотографирования она потеряла равновесие, упала с высоты 30 м и разбилась.
На месте работают следователи.
Накануне сообщалось, что в Анапе в Краснодарском крае в районе «Маяка» на пляже «Высокий берег» женщина выжила после того, как сорвалась со скального склона и упала с высоты около 30 м.