В Ингушетии погибла делавшая селфи на краю водопада туристка из Пятигорска.

Об этом информирует МЧС Ингушетии.

По данным спасательного ведомства, днём 23 августа женщина 1961 года рождения во время похода решила сделать селфи возле Ляжгинского водопада.

В процессе фотографирования она потеряла равновесие, упала с высоты 30 м и разбилась.

На месте работают следователи.

Накануне сообщалось, что в Анапе в Краснодарском крае в районе «Маяка» на пляже «Высокий берег» женщина выжила после того, как сорвалась со скального склона и упала с высоты около 30 м.