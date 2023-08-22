Женщина выжила после падения с 30-метрового склона в Анапе

В Анапе (Краснодарский край), в районе «Маяка», на пляже «Высокий берег» женщина выжила после того, как сорвалась со скального склона и упала с высоты около 30 м.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В спасательную службу «Кубань-СПАС» поступило сообщение о том, что требуется помощь. В Анапе женщина сорвалась с крутого склона горы высотой 30 м», — прокомментировали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели обнаружили пострадавшую на середине склона, примерно на высоте пятого этажа.

Женщину эвакуировали. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане спасли российских альпинистов, пострадавших в горах Памира.