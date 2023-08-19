В Таджикистане спасли российских альпинистов
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«19 августа группа российских альпинистов... была экстренно эвакуирована из базового лагеря на поляне Москвина (высота — 4,3 тыс. м) и доставлена в город Душанбе», — говорится в заявлении дипведомства.
Пострадавшим оказали экстренную медпомощь.
В посольстве выразили благодарность за содействие в спасении туристов МИД Таджикистана, КЧС Таджикистана, компании «Сомон Эйр», Совету
по развитию туризма Таджикистана, а также медикам и спасателям.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшего мужчину с гор Хакасии.
Уточняется, что во время восхождения 49-летний турист получил травму ноги и не смог самостоятельно передвигаться.