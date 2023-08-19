В Таджикистане спасли российских альпинистов

В посольстве России в Таджикистане сообщили о спасении российских альпинистов, пострадавших в горах Памира.

«19 августа группа российских альпинистов... была экстренно эвакуирована из базового лагеря на поляне Москвина (высота — 4,3 тыс. м) и доставлена в город Душанбе», — говорится в заявлении дипведомства.

Пострадавшим оказали экстренную медпомощь.

В посольстве выразили благодарность за содействие в спасении туристов МИД Таджикистана, КЧС Таджикистана, компании «Сомон Эйр», Совету

по развитию туризма Таджикистана, а также медикам и спасателям.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшего мужчину с гор Хакасии.

Уточняется, что во время восхождения 49-летний турист получил травму ноги и не смог самостоятельно передвигаться.