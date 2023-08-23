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Минпромторг прогнозирует рост доли отечественных самолётов в авиакомпаниях России

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В Минпромторге России со ссылкой на стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2035 года заявили, что к 2030 году доля отечественных самолётов в российских авиакомпаниях превысит 80%.
Минпромторг прогнозирует рост доли отечественных самолётов в авиакомпаниях России
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства, в парке российских авиакомпаний отечественные самолёты займут 41,4% в 2024 году и 46,9% — в 2025 году.

Доля российских самолётов, согласно прогнозу, продолжит увеличиваться и в последующие годы: 2026 год — 53,2%, 2027-й — 59,9%, 2028-й — 66,8%, 2029-й — 73,2%, 2030 год — 81,3%.

Ранее в российском Минпромторге заявили, что в стране планируется разработать электрический самолёт.

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