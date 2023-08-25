В Роскачестве дали рекомендации на случай, если затапливают соседи

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как действовать в случае, если затапливают соседи, куда обращаться и от кого ждать компенсации.

Как подчеркнули специалисты, при протечке многое зависит от действий пострадавшей стороны.



«В первую очередь необходимо обезопасить себя и обесточить квартиру. Если повреждения серьёзные, лучше вообще на время отключить электричество. Если воды очень мало и она далеко от проводки, можно просто выдернуть из розеток все приборы, которые находятся в пострадавшей зоне», — отметили в Роскачестве.

Кроме того, правила безопасности предполагают, что нужно убрать все ценные вещи из пострадавшей зоны. Также лучше убедиться, что дети и животные не имеют туда доступа, пояснили в организации.

«Далее необходимо как можно быстрее сообщить соседям о том, что произошла протечка. Причиной может быть как поломка, которая не заметна невооружённым глазом, так и простая невнимательность (незакрытый кран, который легко завернуть, чтобы не усугублять ситуацию). Если соседей нет дома, звоните в аварийную диспетчерскую. Специалисты смогут перекрыть воду в квартире наверху и тем самым прекратить протечку и дальнейшие разрушения», — добавили эксперты.

Если квартира пострадала и после высыхания воды может быть материальный ущерб, нужно сделать фотографии и видео, чтобы зафиксировать повреждения.

Не всегда за протечку отвечают непосредственно те люди, которые проживают в квартире, расположенной над той, которую затопили, напомнили в пресс-службе.

«Если квартиру арендуют, обращаться за возмещением ущерба нужно к собственнику, так как он несёт ответственность за свою недвижимость. Если протечка произошла из-за действия или бездействия управляющей компании (вовремя не заменили коммуникации, не заметили намечающуюся неисправность, использовали некачественные материалы, не проводили профилактику и ремонт и так далее), то требовать компенсацию нужно непосредственно с неё», — пояснили там.

Если квартира застрахована, то оплатить ремонт может страховая компания. Необходимо обратиться в неё и заявить о страховом случае. Если экспертиза подтвердит, что собственник не виноват в повреждениях, то будет выплачена требуемая сумма.

«Чтобы зафиксировать сам факт того, что в вашей квартире протечка не по вашей вине, нужно составить акт о затоплении. Желательно делать это в присутствии сотрудника ТСЖ, УК или диспетчерской службы, чтобы они подтвердили написанное в документе. Но на практике зачастую вопрос решается оперативно ещё до прибытия соответствующих служб. Тут выход есть: составьте такой акт самостоятельно, но в присутствии свидетелей (в качестве таковых могут выступать другие соседи, ваши гости)», — порекомендовали специалисты.

Если соседи отказываются признать свою вину, страховая не считает затопление страховым случаем, а управляющая компания отрицает, что отсутствие ремонта привело к поломке, придётся разбираться на правовом уровне.

«Для этого обратитесь к независимому оценщику — в компанию, которая имеет лицензию на проведение такого рода работ. Чтобы не было претензий, сообщите управляющей компании или соседям заранее, что планируете проведение такой экспертизы. Если с результатами экспертизы вы пойдёте в суд и выиграете дело, все расходы на экспертизу и предварительные работы вам компенсирует проигравшая сторона (соседи или УК)», — рассказали в организации.

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