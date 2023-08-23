Психолог Зберовский объяснил причину зависимости от такси и доставок

Психолог, доктор наук Андрей Зберовский в беседе с РИАМО рассказал, что зависимость от доставок и такси возникает, потому что человек боится выходить из зоны комфорта.

По словам специалиста, такси и доставки создают комфортную среду для тех, у кого не развита коммуникация, потому что человеку не приходится общаться с незнакомыми людьми или оказываться в новых местах и разбираться в картах.

«Зона роста — это когда мы выходим за пределы своего комфорта. Когда человек не выходит из зоны своего комфорта, это приводит к тому, что человек не развивается», — уточнил психолог.

Ранее психолог и преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Лилия Шувалова рассказала, что тревожность может быть причиной импульсивных покупок.