На Московском урбанистическом форуме предложили пройти тесты на профориентацию

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в рамках Московского урбанистического форума в «Лужниках» детям можно бесплатно пройти тестирование на профориентацию.

РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья». «Тестирование занимает около десяти минут и состоит из 20 вопросов», — уточнила заммэра. Ребёнку предложат выбрать одну из трёх картинок. В тесте нет неправильных ответов, все данные ориентированы на предпочтения детей. «Результаты с рекомендациями отправят родителям на электронную почту», — поделилась чиновница. Тестирование можно пройти без предварительной регистрации. Ранее стало известно, что в рамках Московского урбанистического форума началась неделя, посвящённая столичному образованию.