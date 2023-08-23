На Московском урбанистическом форуме предложили пройти тесты на профориентацию
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Тестирование занимает около десяти минут и состоит из 20 вопросов», — уточнила заммэра.
Ребёнку предложат выбрать одну из трёх картинок. В тесте нет неправильных ответов, все данные ориентированы на предпочтения детей.
«Результаты с рекомендациями отправят родителям на электронную почту», — поделилась чиновница.
Тестирование можно пройти без предварительной регистрации.
Ранее стало известно, что в рамках Московского урбанистического форума началась неделя, посвящённая столичному образованию.