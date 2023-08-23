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На Московском урбанистическом форуме предложили пройти тесты на профориентацию

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в рамках Московского урбанистического форума в «Лужниках» детям можно бесплатно пройти тестирование на профориентацию.
На Московском урбанистическом форуме предложили пройти тесты на профориентацию
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Тестирование занимает около десяти минут и состоит из 20 вопросов», — уточнила заммэра.

Ребёнку предложат выбрать одну из трёх картинок. В тесте нет неправильных ответов, все данные ориентированы на предпочтения детей.

«Результаты с рекомендациями отправят родителям на электронную почту», — поделилась чиновница.

Тестирование можно пройти без предварительной регистрации.

Ранее стало известно, что в рамках Московского урбанистического форума началась неделя, посвящённая столичному образованию.

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