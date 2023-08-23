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В УрФО могут досрочно расселить людей из аварийного жилфонда

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что в регионе могут досрочно расселить людей из аварийного жилфонда.
В УрФО могут досрочно расселить людей из аварийного жилфонда
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя.

Якушев во время окружного совещания по вопросу ликвидации аварийного жилья отметил, что у всех регионов УрФО наработаны хорошие практики в этом направлении, а также многие готовы завершить программу досрочно.

Председатель попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергей Степашин также добавил, что в округе меньше всего проблем с качеством и сроками переселения людей по сравнению с другими регионами страны.

Отмечается, что, по состоянию на 1 августа 2023 года, расселено более 1 млн кв. м аварийного жилья, а в новое жильё переехали 70 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область получит дополнительное финансирование в размере 650 млн рублей на расселение аварийного жилья.

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