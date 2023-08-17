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Новосибирская область получит дополнительные средства на расселение аварийных домов

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Новосибирская область получит дополнительное финансирование на расселение аварийного жилья.
Новосибирская область получит дополнительные средства на расселение аварийных домов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на соответствующий документ, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Всего из федерального бюджета направят 12,7 млрд рублей, чтобы власти 24 регионов завершили программу расселения до конца 2023 года. Для Новосибирской области предусмотрено 650 млн рублей.

При исполнении программы будут учитываться дома, признанные аварийными до конца 2017 года.

Ранее НСН сообщала, что в в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы построили уже 37 домов.

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